كبار المسئولين بالاتحاد الأوروبي يدعمون زيلينسكي

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أعرب كبار المسئولين بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن دعمهم اليوم الجمعة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بينما يواجه انتقادا متكررا من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، متحدثا إلى جانب زيلينسكي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل "يمكن أن تعتمدوا علينا".

ودعا ترامب أيضا مرارا إلى اختيار بديل للرئيس الأوكراني وأعلن عن خطط لاستيراد الديزل من روسيا لتقليص أسعار الوقود التي بلغت مستوى قياسيا وتخفيف العقوبات على موسكو.

وقال كوستا: "ليس هذا هو الوقت لتخفيف العقوبات عن روسيا. حان الوقت لزيادة دعمنا ولزيادة ضغطنا على روسيا".

وكان ترامب قد أعلن من جانب واحد يوم الأحد عن "وقف لإطلاق النار في مجال الطاقة" بين روسيا وأوكرانيا واتهم زيلينسكي برفع أسعار الطاقة العالمية من خلال هجمات على مصافي تكرير النفط.