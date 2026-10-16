أكد هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، إدراكه ضرورة إدارة دقائق مشاركة النجم الشاب لامين يامال، في ظل مشاركته المستمرة في معظم مباريات الفريق، مشددًا على أنه لا يرغب في التأثير على حالة اللاعب الإيجابية واستمتاعه بكرة القدم.

وتأتي تصريحات المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة برشلونة وريال بيتيس، في مباراة يسعى خلالها يامال إلى مواصلة تألقه وتقديم مستويات مميزة بقميص الفريق الكتالوني.

وقال فليك: «ليس من السهل الإجابة عن هذا السؤال، لأنه لاعب استثنائي للغاية، وأعلم أننا بحاجة إلى إدارة دقائق مشاركته. لكن الأهم بالنسبة إليه هو أن يستمتع بلعب كرة القدم، وهو يفعل ذلك حاليًا، ولا أريد أن أعطل هذه الحالة».

وفي المقابل، يواجه أليخاندرو بالدي وضعًا مختلفًا داخل الفريق، إذ لا يحصل على فرص كافية للمشاركة في المباريات، على عكس صديقه يامال.

وتطرق فليك إلى وضع الظهير الإسباني، قائلًا: «الوضع ليس سهلًا بالنسبة إليه في الوقت الحالي، لكنه يتدرب، وهذا أول ما يجب عليه فعله، كما أنه يؤدي التدريبات بشكل جيد للغاية».

وأضاف: «لدينا في هذا المركز تشافي إسبارت وجواو كانسيلو، وهما لاعبان من الطراز الرفيع ويقدمان مستويات مميزة. هذا كل ما يمكنني قوله».

واختتم مدرب برشلونة تصريحاته بالتأكيد على تقديره لاحترافية بالدي، رغم قلة مشاركاته، قائلًا: «من المؤكد أن الوضع ليس مثاليًا بالنسبة إليه، لكنه يؤدي عمله باحترافية، وهذا ما أريده منه. عندما تكون في مثل هذا الوضع، عليك أن تثبت أنك جاهز إذا احتاج الفريق إليك، وهو يفعل ذلك بالفعل».