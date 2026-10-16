لاعب كيتارا: نريد كتابة التاريخ أمام الأهلي

شدد مارتن كيزا، مهاجم فريق كيتارا الأوغندي، على أهمية مواجهة الأهلي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مشددًا على معنويات الفريق العالية لخوض هذا التحدي.

ويحل الأهلي ضيفًا على فريق كيتارا الأوغندي في الرابعة عصر غدٍ، السبت، على ملعب هويما في أوغندا، ضمن منافسات الذهاب من الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال مارتن كيزا في تصريحات عبر القناة الرسمية للنادي عبر «يوتيوب»: «نحن عائلة واحدة ونتطلع لتقديم أفضل ما لدينا خلال مواجهة الأهلي لنجعل النادي والبلد فخورين بنا».

وأوضح: «بالحديث عن المباراة المقبلة أريد تشجيع كل لاعب في الفريق، خلال التدريب وداخل غرفة الملابس ويوم المباراة لتقديم أفضل ما لدينا لأن هذه المباراة سيراها العالم كله ونحن هنا لنصنع التاريخ وأتمنى أن كل لاعب يقدم أفضل ما لديه في هذا اليوم حتى اللحظات الأخيرة».

وأضاف: «اللاعبون يقدمون أفضل ما لديهم خلال التدريبات والجهاز الفني يقدم لنا كل ما لديه، لنقدم أفضل ما لدينا في هذا اليوم، لذلك المعنويات مرتفعة وكل تركيزنا على هذه المباراة وننتظرها».

وتابع: «لدى إلهام من طموح النادي، كيتارا نادي الآن ولديه طموح كبير للغاية، الفريق كبير واللاعبون هنا سبق لهم اللعب مع بعضهم البعض لفترات طويلة في أندية مختلفة وبعضهم في المنتخب الوطني».

وأتم: «نحن عائلة واحدة، الجماهير في هويما والنادي عائلة واحدة وهذا أمر جيد بالنسبة لي، دائمًا ما كنت ألعب في مستويات كبيرة، ولذلك القدوم إلى هذا النادي أمر جيد لي ولزملائي في الفريق، ونتطلع لتقديم أفضل ما لدينا».

وأتم: «أريد أن ألهم زملائي في الفريق لأن لدينا خبرة دولية، ولعبنا المباراة الماضية على المستوى القاري».