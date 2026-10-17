يونيسف: إسرائيل قتلت 340 طفلا في غزة خلال منذ بدء وقف إطلاق النار

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، ريكاردو بيريس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 340 طفلا وأصاب مئات آخرين في قطاع غزة، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025.

وأضاف في تصريحات صحفية خلال الإحاطة الصحفية الأسبوعية بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن الهجمات خلال الأسبوعين الماضيين أودت بحياة 5 أطفال ذكور وطفلتين، رغم سريان وقف إطلاق النار، إضافة إلى طفلين آخرين استشهدا متأثرين بإصابات سابقة، فيما أُصيب ما لا يقل عن 33 طفلا بجروح خطيرة، وفق وكالة سند.

ولفت إلى أن نحو 800 ألف طفل في غزة ما زالوا نازحين، يعيش معظمهم في خيام أو مبانٍ تعرضت للقصف وتشكل خطرا على سلامتهم، فيما يُقدّر أن نحو 60 ألف طفل في القطاع فقدوا أحد والديهم أو كليهما.

وأشار بيريس، إلى أن أطفال غزة يواجهون فصل الشتاء للمرة الرابعة وهم يكافحون من أجل البقاء، مبينا أن وقف إطلاق النار أسهم في تحسن محدود في الأمن الغذائي، لكن تداعيات الحرب لا تزال تطال جميع جوانب حياتهم.

وأوضح أن أكثر من 560 ألف طفل عادوا إلى التعليم في مؤسسات تعليمية مختلفة منذ إعلان وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها أكثر من 200 مركز تعليمي تدعمها «يونيسف».

وأكد أن العديد من الخدمات الأساسية في غزة لا تزال خارج الخدمة، وأن الاحتياجات الإنسانية ضخمة في وقت يقل فيه التمويل المتاح بكثير عن المستوى المطلوب.

وتتواصل خروقات الاحتلال رغم مرور 372 يومًا على بدء سريان "الهدنة"، في ظل استمرار العدوان العسكري الذي يطال مناطق سكنية وأراضي الفلسطينيين في أنحاء القطاع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 31 يوليو 2026، التوصل إلى "خارطة طريق" بشأن تنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية، في أكثر من مناسبة، موافقتها على الخارطة، بينما تتواصل الخروقات الإسرائيلية اليومية للاتفاق.

وتثير هذه الانتهاكات المتكررة مخاوف من تقويض الهدنة، في وقت لا يزال فيه الفلسطينيون في قطاع غزة يواجهون تداعيات الحرب المستمرة، وسط الدمار الواسع والاحتياجات الإنسانية المتفاقمة.