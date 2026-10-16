نبيل محمود: دفاع الزمالك ساهم في الفوز الصعب على الجيش الرواندي

أكد نبيل محمود، نجم الزمالك السابق، أن الفريق حقق فوزًا مهمًا على الجيش الرواندي خارج الأرض، بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق.

وقال نبيل محمود، في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» على شاشة قناة الزمالك، مع محمد أبو العلا، إن خط دفاع الزمالك قدم مستوى مميزًا خلال مواجهة الجيش الرواندي، وكان له دور مهم في الحفاظ على نظافة شباك الفريق والخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.

وأضاف نجم الزمالك السابق أنه حرص على حضور المباراة من الملعب لمساندة الفريق الأبيض، مؤكدًا أن الجيش الرواندي من الفرق القوية، وأن تحقيق الفوز على ملعبه في كيجالي يُعد نتيجة رائعة للفريق.

وكشف نبيل محمود عن تواصله مع معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، قبل مواجهة الجيش الرواندي، مشيرًا إلى أهمية الانتصار الذي حققه الفريق في لقاء الذهاب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك حقق المطلوب في مباراة الذهاب، بعدما عاد بفوز ثمين خارج ملعبه، ليقترب من حسم التأهل إلى الدور التالي، مع ضرورة التركيز في مباراة العودة لتأكيد التفوق ومواصلة المشوار الإفريقي.