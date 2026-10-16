جمهور الفسطاط يتفاعل مع عمر خيرت خلال تقديم مقطوعة مسألة مبدأ

تفاعل جمهور مهرجان الفسطاط مع الموسيقار عمر خيرت، خلال تقديمه مقطوعة «مسألة مبدأ»، في حفل افتتاح الدورة الثانية من المهرجان، المقام مساء اليوم الجمعة بحديقة تلال الفسطاط.

وشهدت المقطوعة تفاعلًا من الحضور، الذين استمتعوا بألحان عمر خيرت. وتُعد «مسألة مبدأ» من أبرز مؤلفاته الموسيقية التي ارتبطت بوجدان الجمهور، لتصبح واحدة من المقطوعات التي تحظى باهتمام المستمعين خلال حفلاته.

ويأتي حفل عمر خيرت ضمن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الفسطاط، الذي يتولى المنتج وليد منصور تنظيمه وإنتاجه الفني من خلال شركة «تالنت بيتس»، لصالح شركة «باركولوجي»، برئاسة محمد كامل، المالك الرسمي لحقوق المهرجان، وبرعاية صندوق التنمية الحضارية.

وتتواصل فعاليات المهرجان يوم 30 أكتوبر الجاري بحفل «اخترنا لك»، الذي يجمع نجوم التسعينيات محمد فؤاد وإيهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعري، فيما تحيي الفنانة اللبنانية هبة طوجي، بمصاحبة الموسيقار أسامة رحباني، حفلًا يوم 14 نوفمبر المقبل.

كما يشارك الفنان رامي صبري في فعاليات المهرجان يوم 27 نوفمبر المقبل، ضمن برنامج يضم مجموعة من الحفلات الغنائية والموسيقية المتنوعة.