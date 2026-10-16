منى زكي: تأثرت بالهجوم على «الست» لشعوري بأن فريق العمل تعرض للأذى بسببي

قالت الفنانة منى زكي إنها ستوافق على تقديم مسلسل «السندريلا» إذا عُرض عليها اليوم، مؤكدة أن قرارها لا ينبع من ثقتها بقدرتها على أداء الشخصية، وإنما من رغبتها في خوض التجربة ومحاولة تقديمها بأفضل ما لديها.

وأضافت منى زكي، خلال ندوة تكريمها بمهرجان الجونة، التي أدارها المخرج محمد ياسين، أن موافقتها على أعمال مثل «السندريلا» وفيلم «الست» تمثل تحديًا لنفسها، لمعرفة ما إذا كانت تستطيع تقديم هذه الشخصيات بعد بذل أقصى جهد ممكن.

وتابعت: «موافقتي على هذه الأعمال تكون نوعًا من التحدي لنفسي، لأرى هل سأستطيع تقديم ذلك بعد أن أبذل أقصى ما عندي أم لا. ورغم أن هناك من يرى أنني فاشلة لمجرد أنني حاولت، لكن الحقيقة أن مجرد أنني حاولت بأقصى ما عندي، حتى لو قدراتي كانت أقل، هذا يشعرني أن عندي جلد».

وعن تأثرها بالهجوم الذي تعرض له فيلم «الست»، أوضحت منى زكي أن أكثر ما آلمها لم يكن الانتقادات الموجهة إليها شخصيًا، وإنما شعورها بأن فريق العمل تضرر بسببها.

وقالت: «تأثرت بالهجوم ليس من أجل نفسي، ولكن لأنني شعرت بأني تسببت في الأذى لباقي فريق العمل، الذين أعتبرهم أكبر مني وأحسن مني، هذا كان إحساسي الصادق».

وأضافت أن أفراد فريق العمل يمتلكون خبرات كبيرة في مجالاتهم، ولم يتعرضوا، بحسب وصفها، لانتقادات مماثلة عن أعمالهم السابقة، موضحة: «فريق كبير، كل في مجاله، لم ينتقدهم أحد من قبل على أي شيء قدموه، وأنا جبت لهم الكلام.. هذا كان إحساسي وقتها».

واختتمت منى زكي حديثها بالتأكيد أنها كانت تشعر بالضيق على زملائها أكثر من نفسها، لأنها كانت تعرف أنها بذلت أقصى ما لديها في الفيلم، حتى لو لم ترقَ النتيجة إلى طموحات بعض المشاهدين.

وتابعت أن ما آلمها في الهجوم الشديد على «الست» كان شعورها بأن بقية فريق العمل تعرضوا للأذى بسبب مشاركتهم في الفيلم.