 حسين الهنداوي: العراق دولة عربية مستقلة ولا يتبع إيران أو أي قوة خارجية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حسين الهنداوي: العراق دولة عربية مستقلة ولا يتبع إيران أو أي قوة خارجية


نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2026 - 8:27 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2026 - 8:27 م

قال الدكتور حسين الهنداوي الكاتب والمفكر والدبلوماسي العراقي والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الدول العربية تتعامل مع العراق باعتباره دولة مستقلة وبلداً عربياً كامل الأهلية والعضوية.

وأضاف خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يرى مشكلة جوهرية في علاقة العراق بمحيطه العربي

وأوضح أن العراق بلد مستقل لا يخضع لأي تبعية لإيران أو لأي دولة أخرى، مشدداً على أن عروبة العراق واستقلال قراره الوطني ليسا محل شك

وأكد الهنداوي أن العراقيين يدركون أن بلادهم لا يمكن أن تكون تابعة لأي دولة أو قوة خارجية، موضحًا أن الاعتقاد بوجود تبعية عراقية لأي طرف خارجي لا يعكس بالضرورة حقيقة موقف العراق من استقلاله وسيادته

وأشار الهنداوي إلى أن وجود قوات أميركية في العراق خلال مرحلة سابقة يمكن وصفه بالاحتلال، لكنه لا يعني وجود ولاء عراقي لقوة خارجية، مؤكداً ضرورة التمييز بين الاحتلال والتبعية السياسية.

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