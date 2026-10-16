 متحدث الجيش الإيراني: عززنا قدرات الدفاع الجوي وأدخلنا معدات وخططا عملياتية جديدة - بوابة الشروق
الجمعة 16 أكتوبر 2026 8:05 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اعتراض نادي الزمالك على التحكيم في القمة الـ133 ؟
النتـائـج تصويت

متحدث الجيش الإيراني: عززنا قدرات الدفاع الجوي وأدخلنا معدات وخططا عملياتية جديدة

وكالات
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2026 - 7:54 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2026 - 7:54 م

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، إن قدرات الدفاع الجوي الإيراني أصبحت أعلى مما كانت عليه خلال ما وصفه بـ«حرب رمضان»، مشيرًا إلى إدخال معدات جديدة وتطوير الخطط العملياتية والتقنية.

وأضاف أكرمي نيا أن القوات الإيرانية أسقطت خلال الأسابيع الأخيرة عدة طائرات مسيّرة أمريكية، موضحًا أن قوات الدفاع الجوي أعدّت خططًا عملياتية وتقنية جديدة ونفذتها في إطار مقر قيادة الدفاع الجوي.

وأشار إلى أن القوات تدربت على تنفيذ عمليات مشتركة ومبتكرة، وعززت تغطية الدفاع الجوي في مختلف أنحاء البلاد مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب.

ولفت إلى إجراء مناورات مشتركة خلال الفترة الماضية مع القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بهدف تعزيز التنسيق بين الجانبين، بحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية.

وفيما يتعلق بالتحركات البحرية الأمريكية، قال أكرمي نيا إن السفن الحربية الأمريكية ابتعدت إلى مسافات تتجاوز 500 كيلومتر عن سواحل الخليج، مضيفًا أن الخطط العملياتية الجاري تنفيذها ستجبرها، خلال الأيام المقبلة، على الابتعاد إلى مسافات أكبر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك