منى زكي: التمثيل غيّر شخصيتي وعلّمني ألا أخجل من إظهار مشاعري

قالت الفنانة منى زكي إن التمثيل غيّر شخصيتها، وساعدها على التعبير عن مشاعرها دون خجل، موضحة أنها كانت في طفولتها تميل إلى كتمان مشاعرها وتجد صعوبة في التعبير عن نفسها.

وأضافت: «وأنا صغيرة كنت قافلة على مشاعري، وقليل إني أعرف أعبر عن نفسي، لكن التمثيل غيرني، وعلمني إنه ليس عيبًا أن أكون ضعيفة في بعض اللحظات، وعلّمني أيضًا أنني كبني آدمة تكون أحاسيسي منفتحة».

وأشارت منى زكي إلى أن الخوف شعور طبيعي يمر به الجميع، مستعيدة حديثها خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم أمس، عن أهمية الاعتراف بالخوف والتعامل معه.

وتابعت أنها لم تكن قد أعدّت كلمة الافتتاح مسبقًا، لأنها كانت تمر بوقت صعب في حياتها خلال الفترة الماضية، لكنها قررت الحديث عن الخوف بعدما استمعت إلى مقدمة المخرج محمد شاكر خضير.

وقالت: «مكنتش محضرة كلمة امبارح في حفل افتتاح المهرجان، لأني كنت بمر بوقت صعب في حياتي الفترة اللي فاتت، لكن بعد ما سمعت مقدمة المخرج محمد شاكر خضير، قررت أتكلم عن الخوف، لأن الخوف كان هيطغى على حاجة كبيرة أوي في حياتي».

وأوضحت أن حديثها ربما بدا مرتبكًا خلال الافتتاح، لكنها أرادت التأكيد أن الخوف قد يؤدي إلى مشكلات نفسية، وأن التعامل معه يتطلب الوعي به ومحاولة السيطرة عليه.

واختتمت حديثها قائلة إن ما قصدته هو ضرورة إدراك أن الخوف شعور إنساني طبيعي، مع الحرص على ألا يسيطر على حياة الإنسان.