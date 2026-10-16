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أصيب طفلان فلسطينيان ووالدهما برضوض، الجمعة، جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم بالضرب أثناء جني الزيتون في قرية برقا شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن مستوطنين هاجموا عائلة فلسطينية خلال جني الزيتون في القرية، ما أسفر عن إصابة طفلين شقيقين (8 و12 عاما) ووالدهما (45 عاما).

وأضافت أن إصابات الثلاثة تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة.

وجاء الاعتداء ضمن هجمات يشنها مستوطنون إسرائيليون منذ صباح الجمعة، على مزارعين وقاطفي زيتون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة 7 أشخاص على الأقل، بينهم صحفية أمريكية، وفق مصادر طبية وحقوقية للأناضول.

وشملت الهجمات بلدات ترمسعيا وأبو فلاح وبرقا شمال وشرق رام الله.

وتأتي هذه الاعتداءات بالتزامن مع موسم جني الزيتون، الذي يشكل مصدر رزق أساسيا لآلاف العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويواجه المزارعون الفلسطينيون خلال الموسم اعتداءات تشمل الضرب وسرقة المحاصيل ومنع الوصول إلى الأراضي الزراعية.

ومنذ أكتوبر 2023، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، بالتزامن مع الإبادة في قطاع غزة.