قطر تؤكد دعمها جهود تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية

جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الجمعة، موقف دولة قطر الثابت والداعم لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه، ووقوفها المستمر إلى جانب الشعب اللبناني، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية.

جاء ذلك خلال اجتماع الشيخ محمد بن عبدالرحمن، اليوم في بيروت، مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وفق بيان للخارجية القطرية.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لاسيما في مجالات الطاقة والاستثمار والاقتصاد، وسبل تنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.

كما تم مناقشة آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار.