مندوب مصر أمام مجلس الأمن: هناك دلائل تقطع الشك باليقين على تورط دولة جوار مباشر للسودان في دعم الميليشيا

قال السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، إن السودان يشهد كارثة إنسانية، وتهديدا لوحدته واستقراره، مشددا على أنه لا يخفى على أي من المتابعين حجم العبء الذي تتحمله مصر نتيجة للتداعيات الإنسانية والاقتصادية لهذا النزاع.

وأضاف خلال كلمته بمجلس الأمن، مساء الجمعة، بشأن تطورات الحرب السودانية، أن مصر "تواصل تقديم الدعم لنحو مليون ونصف مليون من الأشقاء السودانيين" انطلاقًا من الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع بين الشعبين.

وأعرب عن بالغ قلق مصر إزاء التصعيد العسكري واتساع نطاق المواجهات، لا سيما ما تشهده بعض المناطق من هجمات متكررة تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والمرافق الحيوية، محذرا من خطورة الأوضاع في ولاية النيل الأزرق، وما قد يترتب على استمرار التصعيد في تلك المناطق من موجات إضافية من النزوح وتفاقم المعاناة الإنسانية.

وأكد إدانة مصر بأشد العبارات للانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا بحق المدنيين، وتشديدها على ضرورة عدم السماح بإفلات عناصرها من العقاب، ومحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات الجسيمة، وضرورة وقف هذه الممارسات والتصدي للشبكات والكيانات التي تعمل على تأجيج الصراع.

وعبر عن دهشة القاهرة من "تغاضي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، عن التعامل الجاد مع الدلائل والشواهد التي تقطع الشك باليقين حول تورط دولة جوار مباشر للسودان في تمكين الهجمات الآثمة للميليشيا والمرتزقة، بما في ذلك عبر المسيرات، على ولاية النيل الأزرق تحديدًا".

وشدد على أنه لا يوجد تبرير منطقي لتردد المجلس، ولو في توجيه تحذير مباشر لدولة الجوار تلك بالامتناع عن تأجيج النزاع وتعريض المدنيين والمنشآت المدنية في ولاية النيل الأزرق لهذا النوع من الترويع والدمار والانتهاكات الممنهجة من قبل الميليشيا المتمردة.