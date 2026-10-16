السعودية تعلن زوال الخطر عن خميس مشيط بعد 5 دقائق من إنذار مبكر

أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، زوال الخطر عن محافظة خميس مشيط جنوبي المملكة، بعد 5 دقائق من إطلاق إنذار مبكر للسكان، دون الكشف عن طبيعة الخطر أو أسبابه.

وجاء الإعلان عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، التي أطلقت في الساعة 19:45 بالتوقيت المحلي (16:45 ت.غ) تحذيرًا لسكان المحافظة من خطر لم تحدد طبيعته، ودعتهم إلى اتباع تعليمات السلامة.

وبعد 5 دقائق، وتحديدًا عند الساعة 19:50 بالتوقيت المحلي (16:50 ت.غ)، أعلنت المنصة زوال الخطر عن المحافظة.

من جانبه، دعا الدفاع المدني السكان إلى مواصلة اتباع تعليمات السلامة، وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا.

ولم تكشف السلطات السعودية طبيعة الخطر الذي استدعى إطلاق الإنذار، أو ما إذا كان قد أسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة في مناطق سعودية، شملت المنطقة الجنوبية والرياض والمنطقة الشرقية.

كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه محافظة ينبع غربي المملكة، وصاروخين مجنحين من طراز "كروز" فوق البحر الأحمر.

ولم تتضمن التنبيهات الصادرة بشأن خميس مشيط معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار، كما لم يتضح ما إذا كان الإنذار مرتبطًا بالهجمات التي أعلن التحالف اعتراضها.

وخميس مشيط مدينة ومركز محافظة تحمل الاسم نفسه، وتُعد مركزًا تجاريًا وسياحيًا بارزًا في منطقة عسير.

ومنذ 5 أكتوبر الجاري، تعرضت 5 مطارات سعودية لـ10 هجمات، أسفرت عن مقتل 20 شخصًا وإصابة مئات، فضلًا عن أضرار مادية واضطرابات في حركة الطيران.

وتأتي الهجمات في ظل تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي منذ يوليو الماضي، شمل استهداف مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة في المملكة.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر 2014.