كينيا تعلن عن ثالث إصابة بالإيبولا

أكدت وزارة الصحة الكينية، يوم الجمعة، إصابة شخص ثالث بفيروس إيبولا، بعدما جاءت نتيجة فحصه إيجابية أثناء خضوعه للحجر الصحي، إثر تحديده بوصفه مخالطاً معروفاً للمريض الأول، الذي توفي بعد يومين من وصوله من الكونغو.

وقالت الوزارة في بيان إن المريضة الثالثة تربطها صلة قرابة بالرجل الذي توفي جراء الإصابة بالإيبولا في 5 أكتوبر الجاري.

وأضافت أن المرأة تخضع للحجر الصحي منذ 6 أكتوبر، وقد ظهرت عليها أعراض المرض قبل أن تثبت الفحوص إصابتها بالفيروس.

وقالت الوزارة إن المريضة نُقلت لاحقاً إلى قسم عزل المصابين بالأمراض المعدية.

وذكرت وزارة الصحة أن المريض الثاني، وهو رجل، وينتمي إلى الأسرة نفسها، لا يزال في حالة مستقرة.

وأكدت الوزارة أنه لا توجد أدلة على انتقال العدوى داخل المجتمع، إذ ترتبط جميع الحالات بالمريض الأول، وكان المصابون قد خضعوا للحجر الصحي.

وتشهد الكونغو أشد تفشٍّ فتكاً للفيروس، إذ أودى بحياة 4 آلاف شخص على الأقل منذ مايو.