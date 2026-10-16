فرنسا تحذر من مواجهات عنيفة وتلوح بالقنابل الصوتية خلال تظاهرات السبت

حذر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الجمعة، من احتمال وقوع أعمال عنف خلال المظاهرات المرتقبة في فرنسا، السبت، مرجحاً أن تستخدم قوات الأمن القنابل الصوتية حال وقوع مواجهات خطيرة، رغم تعليق استخدام نوع منها خلال الاحتجاجات الطلابية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال نونيز، في تصريحات لقناة "فرانس 2"، إن السلطات رصدت نحو 250 دعوة لتنظيم تحركات احتجاجية، وتتوقع خروج نحو 80 مسيرة في أنحاء البلاد، وسط مخاوف من وقوع اضطرابات، خصوصاً في المدن الكبرى.

وأوضح الوزير، أن قرار تعليق استخدام نوع من القنابل الصوتية اقتصر على الاحتجاجات الطلابية، مشدداً على أن قوات الأمن يمكنها استخدام هذه القنابل إذا شهدت مظاهرات السبت أعمال عنف بالغة الخطورة، وأن استخدامها يخضع لقيود تتعلق بطبيعة المواجهات، وفق إذاعة "ار تي ال الفرنسية".

واتهم نونيز مجموعات من التيار اليساري المتشدد بمحاولة إحداث اضطرابات خلال المظاهرات، ودافع عن تدخلات قوات الأمن، معتبراً أنها ضرورية لمنع إغلاق الطرق والاعتداء على أفراد الشرطة وأعمال التخريب.

وتأتي هذه التحذيرات عشية يوم احتجاجي تسعى خلاله مجموعات طلابية وحركة "السترات الصفراء" إلى توحيد تحركاتها، بالتزامن مع بدء العطلة المدرسية المرتبطة بعيد جميع القديسين، التي تبدأ في فرنسا السبت 17 أكتوبر وتستمر حتى مطلع نوفمبر، بحسب شبكة يورونيوز .