فوضت الجمعية العمومية العادية لنادي الشمس مجلس الإدارة، برئاسة الكاتب الصحفي الدكتور أسامة أبو زيد، في صلاحياتها، وذلك خلال أعمال الجمعية التي أُقيمت اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، وسط مشاركة من أعضاء النادي.

وشهدت الأيام السابقة للجمعية العمومية، مساعٍ حثيثة من مجلس الإدارة لتمرير التعديلات الجديدة التي يرغب في إقرارها، والتي تتمثل في إقرار زيادة مالية في قيمة الاشتراك السنوي، بالإضافة لتحصيل مبالغ مالية، يراها عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية غير مستحقة.

ورغم المعارضة التي صادفها مجلس الشمس، إلا أن الإدارة نجحت في حشد عدد كبير من المؤيدين للتأثير على الرأي العام داخل النادي، والدفع بأن أصوات المعارضة لها حسابات انتخابية فقط.

وبلغ عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور 140 ألفًا و883 عضوًا، فيما سجلت الجمعية العمومية حضور 11 ألفًا و428 عضوًا، وبلغ عدد المشاركين في المناقشات 1548 عضوًا.

وشهدت لجان تسجيل الحضور توافد أعضاء النادي منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، في إطار المشاركة في أعمال الجمعية العمومي.

وجرت أعمال الجمعية العمومية تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار محمد عمر، وبحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وهم المستشار محمود فوزي، وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة، والأستاذ محمد سعيد، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور أيمن الفوال، مدير الإدارة العامة للهيئات، والأستاذ محمد فراج، من إدارة الأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد رشدي، رئيس مجموعة عمل السياسات والبرامج الرياضية، والدكتورة علا فودة، من إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة.