مسئول يمني: الحوثيين يتبعون استراتيجية تستهدف التأثير على حركة التجارة بمضيق باب المندب

قال سيد فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية، إن محافظة تعز تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة باعتبارها حلقة وصل بين شمال اليمن وجنوبه.

وأضاف خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الموقع الجغرافي الذي يسعى الحوثيون للسيطرة عليه يمثل مدخلًا إلى الساحل الغربي ومضيق باب المندب، فضلًا عن كونه طريقًا نحو مناطق الجنوب وتحديدًا العاصمة عدن، موضحا أن الحوثيين يواصلون محاولاتهم للسيطرة على تعز في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعانيها المدنيون.

وأشار إلى أن الحوثيين يفرضون حصارًا على مدينة تعز منذ عام 2015، ما أدى إلى صعوبات في وصول المياه والأدوية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات إلى جانب نقص المواد الأساسية، لافتا إلى أن العمليات العسكرية الجارية تتسبب في معاناة المدنيين، مستشهدًا بالأرقام الأممية التي تناولها الحوار بشأن أعداد النازحين، والتي تقترب من ربع مليون يمني في سياق الأزمة المرتبطة بالمدينة.

وأوضح وكيل وزارة العدل اليمنية أن الحوثيين يتبعون استراتيجية تستهدف التأثير على حركة التجارة العالمية عبر مضيق باب المندب، بالتزامن مع التوترات في مضيق هرمز والتصعيد الإقليمي، بالإضافة إلى أن نحو 15% من التجارة العالمية و20% من سلاسل الإمداد والحاويات والسيارات تمر عبر باب المندب، محذرًا من انعكاسات أي اضطراب في الملاحة على جنوب البحر الأحمر وتجارة النفط وقناة السويس، كما أن هذه التحركات تمثل محاولة لتوسيع النفوذ الإيراني بصورة غير مباشرة على حساب المصالح التجارية والاقتصادية الدولية.

وفيما يتعلق بمحافظة مأرب، أكد «المجيدي» أهميتها الاقتصادية لاحتوائها على آبار النفط والغاز فضلًا عن استضافتها أعدادًا كبيرة من النازحين الذين فروا من صنعاء ومناطق أخرى سيطر عليها الحوثيون.

ونوه إلى أن مأرب تمثل إحدى المناطق المهمة في المشهد اليمني في ظل استمرار المواجهات والتطورات العسكرية التي تزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والأمنية.