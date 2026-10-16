حسين الهنداوي: لا يوجد رجل دين يسيطر على القرار السياسي في العراق

قال الدكتور حسين الهنداوي، الكاتب والمفكر والدبلوماسي العراقي والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن تأثير رجال الدين في إدارة الدولة العراقية ليس مباشرًا، مشيرًا إلى عدم وجود رجل دين بعينه يمتلك حزبًا سياسيًا بالمعنى الذي يتيح له السيطرة على القرار.

وأضاف الهنداوي، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج «الجلسة سرية» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن التيار الشيعي في العراق يضم توجهات متعددة، ولا يخضع لسيطرة مرجع ديني واحد.

وأوضح أن الاختلافات داخل الطائفة الشيعية تُدار بصورة سلمية، بهدف الحفاظ على المجتمع والدولة.

وأكد الهنداوي أن تنظيمات «داعش» و«القاعدة» والجماعات الإرهابية لا تمثل السنة العراقيين، كما أن الفصائل المسلحة لا تمثل الشيعة العراقيين، مشددًا على أن المكون السني مجتمع واسع شارك في بناء العراق منذ تأسيسه، وانخرط بانتظام في العملية الديمقراطية.

وأشار إلى أن المكونات السنية والشيعية والكردية تمثل أطرافًا أساسية في المجتمع العراقي، مؤكدًا أنها لا تؤيد القوى المتطرفة ولا تنتمي إليها، بل تواجه تهديدات الإرهاب ومخاطره.