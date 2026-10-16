أصيب 19 شخصًا على الأقل، الجمعة، جراء 34 اعتداء نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، استهدفت مزارعين وقاطفي زيتون، وأسفرت أيضًا عن إحراق 5 مركبات.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في بيان، بأنها وثقت 34 اعتداء منذ صباح الجمعة، شملت 6 محافظات بالضفة الغربية، وأدت إلى إصابة 19 شخصًا على الأقل، بينهم أطفال ونساء ومسنون وصحفيون وعاملون في طواقم الإنقاذ.

وأوضحت الهيئة أن الاعتداءات تركزت في محافظتي رام الله والبيرة (وسط) بواقع 15 اعتداء، ونابلس (شمال) بـ13، فيما سجلت سلفيت (شمال) وجنين (شمال) اعتداءين في كل منهما، وطولكرم (شمال غرب) والخليل (جنوب) اعتداءً واحدًا في كل منهما.

وبينت أن الاعتداءات شملت مهاجمة مزارعين وقاطفي زيتون وضربهم وطردهم من أراضيهم واحتجازهم، فضلًا عن سرقة المحاصيل والمعدات وإحراق المركبات والأشجار.

وأضافت أن الاعتداءات أسفرت أيضًا عن إحراق 5 مركبات، بينها واحدة تابعة لجهاز الدفاع المدني الفلسطيني.

والاثنين، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية توثيق 136 اعتداءً مرتبطًا بموسم قطف الزيتون، نفذها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون منذ مطلع أكتوبر الجاري.

ووفق الهيئة، تنوعت الاعتداءات بين الضرب والطرد والترهيب وإطلاق النار وقنابل الغاز والاعتقال، إضافة إلى سرقة الثمار ومعدات القطاف وتخريب الأشجار، بما يلحق أضرارًا بالمزارعين ويقيد وصولهم إلى أراضيهم.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وتشير معطيات رسمية إلى وجود نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، موزعين على 194 مستوطنة ونحو 400 بؤرة استيطانية.