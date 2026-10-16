دبلوماسي عراقي: نظام المحاصصة مشكلة كبرى تعرقل بناء الدولة

قال الدكتور حسين الهنداوي، الكاتب والمفكر والدبلوماسي العراقي والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه يرفض استمرار نظام المحاصصة في توزيع الرئاسات الثلاث بالعراق على أساس الانتماءات الطائفية والقومية.

وأضاف خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا النظام يمثل إحدى المشكلات الكبرى التي تعرقل بناء الدولة، وقد يؤدي إلى تقسيم ضمني للبلاد.

وأوضح أن المحاصصة ترتبط بمشكلات الفساد، مشدداً على أن خلاص العراق يتطلب إنهاء المحاصصة، والتصدي للسلاح المنفلت والمال السياسي، بما يضمن قيام نظام سياسي طبيعي قائم على الديمقراطية.

وأكد الهنداوي أن النفوذ الأجنبي في العراق، رغم قوته في بعض المجالات، يسير نحو الانتهاء، معتبراً أن هناك إرادة شعبية واسعة لدى مختلف مكونات المجتمع العراقي ترفض التدخلات الخارجية وتسعى إلى بناء دولة قوية ومستقلة في قرارها السياسي.

وأشار إلى أن العراقيين يتطلعون إلى إقامة دولة ديمقراطية حديثة يشارك فيها الجميع، بعيداً عن نفوذ القوى الخارجية، مؤكداً أهمية توحيد مختلف المكونات العراقية تحت مظلة دولة واحدة تضمن المشاركة السياسية والمواطنة لجميع أبنائها.