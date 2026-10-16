حكم مالي لإدارة مباراة بيراميدز والمريخ بنتيو في إياب دور الـ32 في دوري الأبطال

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة بيراميدز والمريخ بنتيو، بطل جنوب السودان، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف بيراميدز نظيره المريخ بنتيو في الثامنة مساء السبت 24 أكتوبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في لقاء يسعى خلاله الفريق المصري إلى حسم تأهله إلى دور المجموعات.

وأسند «كاف» إدارة المباراة إلى الحكم المالي بابو تراوري، ويعاونه مواطناه مادبو ساواكي مساعدًا أول، والحاجي كونيه مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى لاسانا تونكارا مهمة الحكم الرابع.

كما اختار الاتحاد الإفريقي الليبي جمال سالم مراقبًا للمباراة، والأنجولي إيناسيو مانويل مراقبًا لأداء الحكام، لمتابعة سير العمل التحكيمي خلال المواجهة.

وكان بيراميدز قد وضع نفسه في موقف جيد قبل لقاء العودة، بعدما فاز على المريخ بنتيو بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد جوبا الدولي في جنوب السودان.

ويحتاج الفريق السماوي إلى الحفاظ على أفضليته في مباراة القاهرة من أجل مواصلة مشواره في البطولة القارية والتقدم نحو دور المجموعات.