دبلوماسي عراقي: التقارب مع إسرائيل مرفوض شعبيا ومستبعد في المستقبل المنظور

قال حسين الهنداوي، الكاتب والمفكر والدبلوماسي العراقي والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن العراق يرفض الاعتراف بإسرائيل ويتمسك بهذا الموقف في الاجتماعات الدولية والعربية، مؤكدًا أن أي تقارب معها، حتى لو كان ضمنيًا، يظل مرفوضًا شعبيًا ومستحيلًا على المدى المنظور.

وأضاف الهنداوي، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر في برنامج «الجلسة سرية»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الموقف العراقي الرافض للتقارب مع إسرائيل سيستمر، معربًا عن اعتقاده بأن الإدارة الأمريكية لن تضغط في هذا الاتجاه، لإدراكها أن النتائج لن تأتي بالشكل الذي يرضيها.

وأوضح أن العراق يواجه تحديًا جغرافيًا وتاريخيًا بسبب موقعه في منطقة تتقاطع فيها المصالح والصراعات الدولية.

وأشار إلى أن هذه الإشكالية تعود إلى فترات تاريخية سابقة، إذ تأثر العراق بالصراعات الدولية منذ الحرب العالمية الأولى، كما شهد محاولات للوصول إلى بغداد عبر مشروعات استراتيجية، من بينها مشروع قطار بغداد ـ برلين في القرن التاسع عشر.

ولفت الهنداوي إلى أن العراق يتعامل بحذر مع الصراعات الخارجية، ولن يسمح بأن يكون ضحية لها، رغم صعوبة تحقيق ذلك في ظل تشابك المصالح الدولية، مؤكدًا أن هذا النهج يحكم تعامل البلاد مع التحديات المحيطة بها.