ترامب عن عرض إسرائيل مساعدة السعودية في حربها ضد الحوثيين: أعتقد أن الرياض ستقبل ذلك بكل تأكيد

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، السعودية إلى النظر في قبول المساعدة التي عرضتها إسرائيل عليها في حربها ضد الحوثيين، معربًا عن اعتقاده بأن الرياض ستقبل العرض.

وقال ترامب، ردًا على سؤال بشأن المساعدة الإسرائيلية للسعودية، إنه تحدث مع الجانب السعودي، مضيفًا: «أعتقد أنهم سيقبلون ذلك بكل تأكيد»، مشيرًا إلى أن «إسرائيل كانت عونًا كبيرًا للسعودية».

وفيما يتعلق باتفاقيات إبراهيم، قال ترامب إن الاتفاقيات عادت إلى طاولة المفاوضات بالنسبة للسعودية، وربما باتت أقرب من أي وقت مضى، واصفًا إياها بأنها من أعظم إنجازاته، بحسب وكالة خبر الفلسطينية.

وأضاف ترامب أن السعودية «سعيدة للغاية» بتلقي الدعم من إسرائيل والولايات المتحدة، في إشارة إلى احتمال استئناف الجهود الرامية إلى توسيع اتفاقيات التطبيع في المنطقة.