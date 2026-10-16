استهدفت جماعة الحوثي، مساء الجمعة، محيط مطار عدن الدولي جنوبي اليمن، بالقرب من معسكر بدر، وفق ما أعلنت وزارة الإعلام اليمنية.

وقالت الوزارة، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "ميليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف مجددا محيط مطار عدن الدولي، بالقرب من معسكر بدر".

بدوره نقل موقع "المصدر أونلاين" الإخباري اليمني عن سكان محليين "سماع دوي انفجارين في مدينة عدن".

ولم تتضح على الفور طبيعة الهجوم أو حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنه، كما لم يصدر تعقيب فوري من الجماعة على بيان وزارة الإعلام.

ويأتي الهجوم بعد يوم من استهداف قصر معاشيق الرئاسي في عدن، الخميس، بصواريخ باليستية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفق السلطات اليمنية.

ووفق وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح، أسفر هجوم الخميس عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين، بينهم أفراد حراسة وموظفون مدنيون بالقصر.

وسبق أن أعلنت وزارة النقل اليمنية تعرض مطار عدن الدولي، في 7 أكتوبر الجاري، لهجوم بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة، سقط أحد الصاروخين خلاله قرب مدرج المطار، ما استدعى تحويل مسار رحلة مدنية قادمة من القاهرة إلى جدة.

وفي حين اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين باستهداف المطار، ادعت الجماعة حينها أنها استهدفت إمدادات عسكرية سعودية في معسكر بدر المجاور له.