قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن طائرة يمنية كانت متجهة إلى القاهرة نجت من صاروخ حوثي سقط بالقرب منها.

وكتب الإرياني عبر حسابه على منصة إكس: «نحمد الله على سلامة ركاب وطاقم رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم IY 612، المتجهة من مطار عدن الدولي إلى مطار القاهرة الدولي، والتي كانت تتجهز للإقلاع لحظة استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للمطار بصاروخين سقطا على بعد نحو 500 متر من الطائرة، ونحو 100 متر من منتصف مدرج الإقلاع».

وأضاف: «لقد حالت عناية الله دون وقوع كارثة إنسانية مروعة، كان يمكن أن تودي بحياة عشرات المسافرين الأبرياء».

وتابع: «ما حدث ليس مجرد اعتداء على مطار مدني، بل تهديد مباشر لأرواح الركاب وأطقم الطيران، وسلامة الملاحة الجوية، وانتهاك خطير للقوانين والأعراف الدولية».

وأوضح أن استهداف مطار مدني يُسيّر عشرات الرحلات الجوية يومياً، وينقل المرضى الباحثين عن العلاج، والطلاب الساعين إلى مستقبلهم، والمغتربين العائدين إلى أسرهم أو المغادرين إلى أعمالهم، وآلاف اليمنيين الذين يعتمدون عليه نافذةً أساسيةً للتواصل مع العالم، ليس إنجازاً عسكرياً ولا نصراً يُتباهى به، بل اعتداء على حق اليمنيين في الحياة والتنقل والعلاج والتعليم، وتهديد مباشر لأرواح الأبرياء وسلامة الطيران المدني.

واستكمل: «ستظل الدولة، بدعم وإسناد الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ماضية بثبات في حماية شعبنا ومؤسساته ومرافقه الحيوية، وإنهاء التهديد الحوثي، واستعادة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن».

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد سكان في عدن جنوبي اليمن بسماع انفجارات في محيط مطار المدينة نتيجة صواريخ حوثية، مساء الجمعة.

وبعد دقائق من الانفجارات، أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين استهداف "مقر قيادة للقوات السعودية في محافظة عدن".

وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من استهداف الحوثيين قصر الرئاسة في عدن.