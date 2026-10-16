أحيت أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، مساء اليوم، حفلًا موسيقيًا كامل العدد على مسرح أوبرا الإسكندرية، قدمت خلاله باقة من روائع الموسيقى الكلاسيكية للموسيقار الإيطالي أنطونيو فيفالدي، وسط تفاعل جماهيري كبير وأجواء احتفت بجمال الألحان وعراقة التراث الموسيقي العالمي.

وأُقيم الحفل، وفق بيان صادر اليوم، بقيادة المايسترو الدكتور حسن شرارة، وتحت الإشراف الفني للدكتورة نيفين المحمودي، المدير الفني للأوركسترا. وتضمن البرنامج مختارات من أعمال فيفالدي، بمصاحبة الفنان أمير عوض على آلة الهاربسيكورد، في توليفة موسيقية جمعت بين الرقة والحيوية والثراء الفني، وأبرزت جماليات المدرسة الكلاسيكية الإيطالية.

وشارك في الحفل عازفو الفيولينة كريم فؤاد، ونوران قبيصي، ونانسي قبيصي، وعمر عقل، وميريل أشرف، إلى جانب عازفي التشيللو أحمد عبد الحكيم، وإيهاب أبو دنيا، وهادي أبو دنيا، الذين قدموا أداءً عكس روح التناغم والعمل الجماعي، وأبرز القدرات الفنية لأعضاء الأوركسترا.

وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا تُوّج باكتمال العدد، بما يعكس مكانة الموسيقى الكلاسيكية لدى جمهور الإسكندرية، وحرص محبي الفنون على متابعة العروض الموسيقية التي تقدم تجارب فنية متميزة، وتتيح لهم الاستمتاع بروائع الإبداع العالمي.

ويأتي الحفل في إطار الدور الثقافي والفني الذي تضطلع به دار الأوبرا المصرية، من خلال تقديم برامج موسيقية متنوعة تسهم في نشر الثقافة الموسيقية، وتعريف الجمهور بأهم أعمال الموسيقى العالمية، وتعزيز التواصل بين الفنون الرفيعة ومختلف الأجيال.

وتواصل أوبرا الإسكندرية تقديم عروض فنية تجمع بين أصالة التراث الموسيقي العالمي والتميز في الأداء، بما يعزز مكانة المدينة بوصفها إحدى الحواضر الثقافية والفنية العريقة التي تحتضن الإبداع، وتمنح الجمهور فرصًا متجددة للتفاعل مع الفنون.