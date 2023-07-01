فرانس برس عن مصدر دبلوماسي: جميع المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة يواجهون «فيتو»

واجه جميع المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة، "فيتو" من أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.

وفي ختام "تصويت استطلاعي"، لم يحظ أيّ من المرشحين السبعة برضا القوى الخمس الكبرى التي تتمتع بحق النقض (فيتو)، ما يفتح الباب أمام احتمال طرح ترشيحات جديدة، وفق وكالة فرانس برس.

ترشحت للمنصب حتى الآن أربع نساء وثلاثة رجال لخلافة أنطونيو جوتيريش الذي تنتهي ولايته الثانية، ومدّتها خمس سنوات، في 31 ديسمبر 2026.

والمرشّحون هم التشيلية ميشيل باشليه، والإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، والكوستاريكية ريبيكا جرينسبان، والجويانية كارولين رودريجيز-بيركيت، والأرجنتيني رافاييل جروسي، والأوغندي أولارا أوتونو، والسنغالي ماكي سال.

وحتى يفوز مرشّح بالتصويت، يجب عليه الحصول على دعم تسعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، على أن يتجنّب أيضا فيتو أي من القوى الخمس الكبرى المنقسمة بشكل كبير في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.

والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة.