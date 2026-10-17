موديز ترفع تصنيف مصر الائتماني بفضل ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية

رفعت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، الجمعة، التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر درجة من "Caa1" إلى "B3"، وذلك في ظل ما تشهده من ضبط قوي لأوضاع المالية العامة وإصلاحات هيكلية.

وقالت الوكالة في بيان، إن التحول إلى سعر صرف مرن وتشديد السياسة النقدية عززا الاحتياطيات الخارجية وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات. وأبقت نظرتها المستقبلية للبلاد عند "إيجابية"، وفق وكالة رويترز.

وذكر صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، أن مصر أحرزت تقدما جيدا في استعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي رغم التحديات الخارجية، لكنه أضاف أنه يتعين عليها تسريع الإصلاحات الهيكلية لتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

وقالت موديز: "قدرة الحكومة على الحفاظ على هذا المسار الإيجابي ائتمانيا رغم بيئة خارجية صعبة وارتفاع أسعار النفط تسلط الضوء على استدامة التحسن، الذي يستند إلى زيادة فعالية السياسات".

أفاد بيان لمجلس الوزراء الشهر الماضي بأن الاقتصاد المصري نما 5.1 بالمئة في السنة المالية 2025-2026، مقارنة مع 4.4 بالمئة في السنة السابقة.

وأكدت ستاندرد آند بورز وفيتش، الأسبوع الماضي، تصنيفيهما لمصر مع نظرة مستقبلية "مستقرة".