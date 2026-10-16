رئيس شعبة الذهب: مبادرة بيع المشغولات دون احتساب وزن الأحجار خطوة تسويقية وتحفظ حقوق المستهلك

ثمّن المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، المبادرات التي أطلقتها بعض الشركات لبيع المشغولات الذهبية مع خصم وزن الفصوص، بحيث يدفع المشتري قيمة الذهب الخالص فقط، ويستردها عند البيع.

وأكد ميلاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المسار الاقتصادي»، مع الإعلامية شمس الدين نصر، المذاع على قناة «المحور»، أن هذه الخطوة تسويقية ومفيدة جدًا للمستهلك؛ لأن الفصوص تمثل عنصرًا جماليًا وديكوريًا في التصميم، مشيرًا إلى أن خصم وزنها عند البيع والشراء يحفظ حقوق المستهلك، ويمنحه قيمة صافي الذهب الخالص.

وحول حالة الارتباك التي تنتاب المواطنين الراغبين في الشراء أو البيع، أوضح أن الأسعار تشهد حالة من عدم الاستقرار، متأثرة بالمتغيرات الجيوسياسية وحركة أسواق الطاقة والنفط عالميًا، مشيرًا إلى وجود علاقة عكسية أحيانًا بين أسعار البترول والطلب العالمي على الذهب.

ووجّه رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية نصيحة للمواطنين، قائلًا: «الاستثمار في الذهب والادخار فيه هو استثمار طويل الأجل؛ لا تشغل بالك بسعر اليوم أو الأسبوع القادم، فمن يشتري الذهب يحتفظ به لعام أو عامين أو ثلاثة، وهو بذلك استثمار مضمون وآمن بنسبة 100%».

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان من الأفضل استثمار كامل المبلغ المتاح دفعة واحدة أم تجزئة الشراء لتفادي تقلبات السوق، نصح المهندس هاني ميلاد باتباع استراتيجية الشراء على مراحل.

وأوضح أن الشراء على دفعات يعزز القدرة على التعامل مع تقلبات الأسعار دون قلق من السعر الحالي؛ إذ يتيح للمشتري تكوين متوسط سعر للشراء، فإذا انخفض السعر مجددًا، أمكنه الشراء بسعر أقل لتحسين المتوسط، وإذا ارتفع، يكون قد استفاد من الشراء عند المستوى السابق، مع إمكانية استكمال الشراء تباعًا.