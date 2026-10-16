حقق فروزينوني انتصارًا كبيرًا على ضيفه ساسولو بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفضل تألق أنتونيو ريموندو الذي سجل ثلاثة أهداف «هاتريك».

وشارك مدافع منتخب مصر، عُمر فايد في الدقيقة 74، من المباراة حيث شارك في الحفاظ على التقدم الكبير لفريقه صاحب الأرض والجمهور.

وبدأ فروزينوني المباراة بقوة، وافتتح جياكومو كالو التسجيل في الدقيقة التاسعة، لكن ساسولو لم يتأخر في الرد، بعدما أدرك دومينيكو بيراردي التعادل في الدقيقة 15.

واستعاد أصحاب الأرض تقدمهم في الدقيقة 26 عن طريق ريموندو، الذي عاد ليهز الشباك مجددًا بعد أربع دقائق، معززًا تفوق فروزينوني بهدف ثالث، قبل أن يقلص كريستيان ثورستفيدت الفارق لصالح ساسولو في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 3-2.

وفي الشوط الثاني، واصل فروزينوني تفوقه، ونجح ريموندو في استكمال ثلاثيته الشخصية بتسجيل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 57، ليؤكد تفوق أصحاب الأرض ويحسم النقاط الثلاث.

ورفع فروزينوني رصيده إلى 13 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، مواصلًا انطلاقته القوية في الموسم الحالي عقب صعوده إلى المسابقة، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 8 نقاط في المركز الحادي عشر.