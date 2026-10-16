ناصر منسي يعتذر عن واقعة إلقاء قميص الزمالك

اعتذر ناصر منسي نجم نادي الزمالك، عن قيامه بإلقاء قميص النادي في أرض ملعب أماهورو، أثناء احتفاله بهدف الفوز الذي سجله أمام الجيش الرواندي.

وبعد دقائق من مشاركته كبديل على حساب الأنجولي شيكو بانزا، نجح منسي في تسجيل هدف الفوز القاتل بالدقيقة 90، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقال منسي في تصريحات عبر تطبيق "زملكاوي" إنه يعتذر عما قام به، وأنه كان يمر بفترة ضغط، بسبب تراجع مشاركته وغياب التوفيق عنه، ولم يقصد أي إساءة من خلال طريقة احتفاله.

وأضاف اللاعب أنه مُتقبل لأي قرار بحقه، فيما يخص تلك الواقعة.

وكانت مشاركة منسي منذ بداية الموسم الحالي، قد تراجع ليصبح خيارا ثالثا بعد حسام أشرف وأحمد شريف.