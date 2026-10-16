البرغوثي: هجوم المستوطنين على بلدة أبو فلاح جريمة وحشية مكتملة الأركان

وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، الجمعة، هجوم مستوطنين إسرائيليين على بلدة أبو فلاح شمال شرقي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، بأنه "جريمة وحشية مكتملة الأركان"، منتقدًا صمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء الاعتداء على مواطنين وصحفيين أمريكيين.

وقال البرغوثي، في بيان، إن مستوطنين شنوا الهجوم بحماية من الجيش الإسرائيلي، مستهدفين مزارعين فلسطينيين كانوا يقطفون الزيتون وأشجاره، إلى جانب متضامنين أجانب ومصورة صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، هايدي لافين.

وأضاف أن الهجوم تزامن مع إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المزارعين الفلسطينيين.

وفي شهادة مصورة للأناضول، قالت لافين إنها شاهدت ما لا يقل عن 25 مستوطنًا ملثمًا، وربما وصل عددهم إلى 50، يهاجمون المزارعين والنشطاء ويستخدمون المقاليع ضدهم، مشيرة إلى أنها شاهدت زجاجات حارقة خلال الهجوم.

وأضافت أن المستوطنين اعتدوا عليها بالضرب وأسقطوها أرضًا، ثم واصلوا ركلها لنحو 10 دقائق أو أكثر، وانتزعوا هاتفها وحطموا كاميراتها ومزقوا حقيبتها، قبل أن يتمكن فلسطينيون من إنقاذها، لتُنقل بسيارة إسعاف إلى المستشفى.

وأكدت المصورة الأمريكية، التي أصيبت برضوض وكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من جسدها، أنها لم تشاهد أي جندي إسرائيلي يحاول وقف الاعتداء، فيما ترقد حاليًا في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.

وانتقد البرغوثي صمت إدارة ترامب إزاء الاعتداء على مواطنين وصحفيين أمريكيين، معتبرًا أن هذا الصمت "يوفر غطاءً سياسيًا للإرهاب الاستيطاني ومخططات التهجير والتطهير العرقي".

وشدد على أن الشعب الفلسطيني "يواجه حربًا إرهابية وحشية تستهدف اقتلاعه من وطنه، وفرض التهجير والتطهير العرقي عليه".

واستدرك قائلًا إن المحتلين، مهما بلغت جرائمهم ووحشيتهم، لن يتمكنوا من إجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل عن وطنه، أو تنفيذ ما وصفه بمشروع التطهير العرقي الذي يسعون إليه، كما حدث عام 1948.

وأكد البرغوثي أن "الإرهاب الاستيطاني سيرتد على أصحابه، مهما تمادى المحتلون في جرائمهم وممارساتهم الوحشية".

وفي وقت سابق الجمعة، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 34 اعتداء نفذها مستوطنون وقوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة 19 شخصًا على الأقل، بينهم مصورة "واشنطن بوست"، وإحراق 5 مركبات، إحداها تابعة للدفاع المدني الفلسطيني.

وتتزامن هذه الاعتداءات مع موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية، الذي يشكل مصدر رزق أساسيًا لآلاف العائلات الفلسطينية، وسط مخاوف من حرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.