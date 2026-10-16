المديرة التنفيذية لمؤسسة نوبل تستقيل من منصبها

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أعلنت هانا شتيرنه، المديرة التنفيذية لمؤسسة "نوبل" المرموقة، استقالتها يوم الجمعة، بعد أيام من إعلان الفائزين بجوائز نوبل لهذا العام.

وقالت المؤسسة في بيان إن الصحفية السويدية والمديرة الإعلامية/ 57 عاماً/، ستتنحى عن منصبها لأسباب "شخصية وصحية".

وأضافت شتيرنه: "كانت رحلة رائعة لتطوير أنشطة مؤسسة نوبل والمساهمة في ضمان وصول جوائز نوبل إلى الناس في جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "أشعر بالفخر إزاء ما حققناه معاً، وبالزملاء ذوي الكفاءة العالية في مختلف المجالات المرتبطة بنوبل".

وتولت شتيرنه إدارة المؤسسة في مطلع عام 2025.

وقبل ذلك، كانت تتولى رئاسة هيئة البث العامة السويدية "إس في تي".

تأسست مؤسسة نوبل عام 1900 لإدارة إرث رجل الصناعة السويدي ومخترع الديناميت ألفريد نوبل (1833-1896).