 المديرة التنفيذية لمؤسسة نوبل تستقيل من منصبها - بوابة الشروق
الجمعة 16 أكتوبر 2026 11:05 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اعتراض نادي الزمالك على التحكيم في القمة الـ133 ؟
النتـائـج تصويت

المديرة التنفيذية لمؤسسة نوبل تستقيل من منصبها

كوبنهاجن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2026 - 10:46 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2026 - 10:46 م

أعلنت هانا شتيرنه، المديرة التنفيذية لمؤسسة "نوبل" المرموقة، استقالتها يوم الجمعة، بعد أيام من إعلان الفائزين بجوائز نوبل لهذا العام.

وقالت المؤسسة في بيان إن الصحفية السويدية والمديرة الإعلامية/ 57 عاماً/، ستتنحى عن منصبها لأسباب "شخصية وصحية".

وأضافت شتيرنه: "كانت رحلة رائعة لتطوير أنشطة مؤسسة نوبل والمساهمة في ضمان وصول جوائز نوبل إلى الناس في جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "أشعر بالفخر إزاء ما حققناه معاً، وبالزملاء ذوي الكفاءة العالية في مختلف المجالات المرتبطة بنوبل".

وتولت شتيرنه إدارة المؤسسة في مطلع عام 2025.

وقبل ذلك، كانت تتولى رئاسة هيئة البث العامة السويدية "إس في تي".

تأسست مؤسسة نوبل عام 1900 لإدارة إرث رجل الصناعة السويدي ومخترع الديناميت ألفريد نوبل (1833-1896).


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك