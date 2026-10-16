 القيادة المركزية الأمريكية: الحديث عن موعد انتهاء الحرب مع إيران مجرد تكهنات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القيادة المركزية الأمريكية: الحديث عن موعد انتهاء الحرب مع إيران مجرد تكهنات


نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2026 - 9:46 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2026 - 9:46 م

قال تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية، إن الولايات المتحدة تفرض حصارًا بحريًا على إيران.

وأوضح هوكينز، في تصريحات مع الإعلامي أحمد أبوزيد على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القوات الأمريكية لا تسمح للسفن بالدخول إلى السواحل الإيرانية أو مغادرتها.

وأضاف هوكينز، أن الحديث عن موعد انتهاء الحرب مع إيران لا يتجاوز كونه تكهنات، مشيرًا إلى أن طهران أطلقت آلاف الطائرات المسيّرة والصواريخ خلال الأشهر الماضية.

وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب حلفائها في المنطقة وتعمل على الدفاع عنهم، لافتًا إلى أن البحرية الأمريكية وشركاءها يوفرون ممرًا مجانيًا للسفن المغادرة عبر مضيق هرمز.

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