الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في اعتداء مستوطنين على مصورة واشنطن بوست

دعت الأمم المتحدة، الجمعة، إلى إجراء تحقيق شامل في اعتداء مستوطنين إسرائيليين على مصورة صحفية أمريكية أثناء أداء عملها في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، ردًا على أسئلة الصحفيين.

وفي تعليقه على تعرض مصورة صحيفة "واشنطن بوست"، هايدي لافين، لهجوم من مستوطنين إسرائيليين أثناء تغطيتها الصحفية في الضفة الغربية المحتلة، قال حق: "نحن على علم بالوضع، ومن الواضح أن هذه حالة أخرى يتم فيها انتهاك حق الصحفي في أداء مهامه دون تعرضه للمضايقة".

وأضاف: "نريد التأكد من التحقيق الشامل في هذا الهجوم ومنع أي شكل من أشكال المضايقة ضد الصحفيين".

ودعا حق جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حماية حقوق الصحفيين، مشيرًا إلى أنهم يناقشون هذا الموضوع مع كافة الدول، بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الصحفيين.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أوضحت، في بيان، أن مصورتها هايدي لافين تعرضت لاعتداء من مستوطنين أثناء تأدية عملها الصحفي في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الصحيفة في بيانها: "نشعر بالغضب إزاء هذا الهجوم غير المبرر على صحفية تؤدي عملها، ونطالب السلطات بفتح تحقيق شامل ومتابعة الأمر".