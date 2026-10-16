الجيش اليمني: تحييد 430 حوثيًا وتدمير وإعطاب 100 آلية خلال 24 ساعة

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، تحييد أكثر من 430 عنصرًا من جماعة الحوثي وتدمير وإعطاب أكثر من 100 آلية ووسيلة عسكرية خلال 24 ساعة، بالتزامن مع تحقيق تقدم ميداني في محافظة مأرب شرقي البلاد، واحتجاز عدد من القادة الميدانيين للجماعة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

جاء ذلك في بيان للجيش بشأن تطورات عملية "فجر اليمن" العسكرية، التي تنفذها القوات الحكومية ضد الحوثيين على عدة جبهات.

ومنذ 5 أكتوبر الجاري، تتواصل عملية "فجر اليمن" العسكرية، التي قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إنها تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة من الحوثيين والسيطرة على العاصمة صنعاء.

وقال الجيش في بيانه إن قواته نفذت خلال الساعات الـ24 الماضية "1292 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد أهداف عسكرية مشروعة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية".

وأوضح أن العمليات شملت مواقع دفاعية وتحصينات وخنادق ومصادر نيران ومناطق تجمع قوات احتياطية، إضافة إلى وسائل النقل والإمداد التابعة للجماعة.

وأضاف أن عمليات القصف والإسناد الناري أسهمت في تهيئة الظروف للاقتحام وتطوير الهجوم، وأسفرت عن "تحييد ما يزيد على 430 عنصرًا من عناصر المليشيا، وتدمير وإعطاب أكثر من 100 آلية وعربة ووسيلة عسكرية".

ولم يوضح البيان ما إذا كان المقصود بتحييد العناصر مقتلهم أو إصابتهم أو إخراجهم من القتال، كما لم يقدم حصيلة تفصيلية للخسائر على كل جبهة.

تقدم في مأرب

وعلى صعيد التطورات الميدانية، أعلن الجيش تحقيق تقدم جديد في الجبهة الشرقية بمحافظة مأرب، بعد توسيع نطاق اختراق مواقع الحوثيين والسيطرة على عدد من المواقع والمرتفعات الحاكمة.

وقال إن وحداته استثمرت نتائج عمليات الاستهداف والإسناد الناري لتوسيع نطاق الاختراق وتطوير الهجوم في الجبهة الشرقية.

وأضاف أن قواته تواصل الضغط العسكري على الحوثيين واستنزاف قدراتهم في الجبهتين الجنوبية والغربية، دون تحديد مواقع جديدة سيطرت عليها في هاتين الجبهتين.

وأشار إلى أن وحدات الهندسة العسكرية تواصل إزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون في مختلف الجبهات، وفتح طرق التقدم وتأمين المناطق المستعادة.

احتجاز قادة حوثيين في تعز

وفي محافظة تعز، أعلن الجيش استمرار الضربات الجوية على تعزيزات الحوثيين وتشكيلاتهم القتالية، بالتزامن مع مواجهات تخوضها القوات الحكومية والمقاومة الشعبية ضد الجماعة.

وقال إن قواته في تعز تواصل استنزاف قدرات الحوثيين ومنعهم من تحقيق أي هدف عسكري، معلنًا تمكنها، بمساندة المقاومة الشعبية، من احتجاز عدد من القادة الميدانيين للجماعة.

وأضاف أن القادة المحتجزين يجري التعامل معهم "وفقًا للإجراءات العسكرية والقانونية المعتمدة"، دون الكشف عن عددهم أو هوياتهم أو ملابسات احتجازهم.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش اليمني إحباط هجوم واسع للحوثيين في جبهة الشقب جنوبي تعز، عقب مواجهات استمرت نحو 8 ساعات، وأسفرت عن مقتل 16 عنصرًا من الجماعة وإصابة آخرين، وفق بيان لمحور تعز العسكري.

كما أعلن الجيش شن غارات جوية على مواقع للحوثيين في نقطة الهنجر وتبتي المقبابة والكامل بمنطقة الضباب غربي تعز، واستهداف تحشيدات عسكرية وأسلحة ومعدات للجماعة شرقي جبهة الشقب جنوبي المحافظة.

ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين على ما أعلنه الجيش بشأن حصيلة العمليات العسكرية أو التقدم الميداني واحتجاز قادة من الجماعة.

وتندرج هذه التطورات ضمن تصعيد عسكري بدأ في يوليو الماضي، ويُعد الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي شهده اليمن عقب هدنة بدأت في أبريل 2022.

ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعمًا للحكومة اليمنية.