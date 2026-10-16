دبلوماسي عراقي: مجتمعنا يدعم حصر السلاح بيد الدولة وليس بحوزة الفصائل

قال الدكتور حسين الهنداوي الكاتب والمفكر والدبلوماسي العراقي والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه يتوقع حسم ملف السلاح خارج إطار الدولة العراقية بشكل أو بآخر.

وأضاف خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المجتمع العراقي بأكمله يدعم حصر السلاح بيد الدولة الحقيقية، وليس الفصائل التي تتستر بمظاهر توحي بتبعيتها للمؤسسات الرسمية

وأوضح أن التأثير الخارجي في القرار السياسي العراقي يحدث عبر قوى سياسية محددة، وليس من خلال تدخل مباشر، موضحاً أن هذا التأثير لا يقتصر على إيران وحدها، بل يمتد إلى أطراف إقليمية أخرى

وأكد الهنداوي أن أطرافاً إقليمية متعددة تمتلك حضوراً وتأثيراً في المشهد العراقي، لافتاً إلى صعوبة تحديد القوى السياسية المرتبطة بهذه الأطراف دون تناول جميع الجهات المعنية، ومشدداً على أن النفوذ الخارجي يتخذ أشكالاً مختلفة داخل العملية السياسية

وأشار الهنداوي إلى أن القوى الكردية، باعتبارها أحد مكونات المجتمع العراقي، تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب من خلال العملية الديمقراطية على المستويين الوطني والمحلي، لكنه أوضح أن السلطات المحلية في المناطق الكردية تواجه مشكلات وخروقات متعددة.