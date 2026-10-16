الجيش اليمني: شن غارات على مواقع وحشود للحوثيين في تعز

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، شن غارات جوية على مواقع وحشود عسكرية لجماعة الحوثي في محافظة تعز (جنوب غرب) بعد ساعات من مواجهات بين الجانبين أعلن خلالها مقتل 16 عنصرا من الجماعة.

جاء ذلك في بيانات نشرها المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري التابع للجيش اليمني، عبر منصة "فيسبوك".

وقال المركز إن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة شن 3 غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في نقطة الهنجر وتبتي المقبابة والكامل بمنطقة الضباب غربي تعز.

وأضاف أن الطيران الحربي استهدف أيضا حشودا عسكرية للحوثيين تضم أفرادا وأسلحة ومعدات شرقي جبهة الشقب جنوبي المحافظة.

ولم يحدد المركز عدد الغارات التي استهدفت الحشود العسكرية في جبهة الشقب، كما لم يورد تفاصيل بشأن الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن القصف.

وجاءت الغارات بعد ساعات من إعلان الجيش اليمني، الجمعة، إحباط هجوم واسع شنه الحوثيون على جبهة الشقب، عقب مواجهات استمرت نحو 8 ساعات.

وقال محور تعز العسكري، في بيان سابق، إن قوات الجيش، مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت من صد الهجوم، ما أسفر عن مقتل 16 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين.

وأكد أن الحوثيين فشلوا في تحقيق أي تقدم ميداني خلال المواجهات.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش اليمني، خوض معارك عنيفة مع الحوثيين في محافظة تعز، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لجبهة الأقروض التابعة للقوات الحكومية.

ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين بشأن ما أعلنه الجيش اليمني عن الغارات الجوية وحصيلة المواجهات.

وتندرج هذه التطورات ضمن تصعيد عسكري بدأ في يوليو الماضي، ويعد الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي شهده اليمن عقب هدنة بدأت في أبريل 2022.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعما للحكومة اليمنية.