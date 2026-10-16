رئيس إيران: الدول الخاضعة للعقوبات لا يجب أن تدفع ثمن البيئة بمفردها

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بزشكيان: الأضرار البيئية الناجمة عن الهجمات على إيران تتجاوز حدودها وتتطلب حلولا دولية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الجمعة، إن الدول الخاضعة للعقوبات أو التي تتعرض لهجمات عسكرية "لا ينبغي أن تتحمل التكاليف البيئية بمفردها".

جاء ذلك في كلمة ألقاها بزشكيان خلال قمة القادة ضمن المؤتمر الـ17 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المنعقد في العاصمة الأرمينية يريفان، وفق بيان للرئاسة الإيرانية.

وأوضح بزشكيان أن الحرب لا تستهدف البشر فحسب، بل تحرق الغابات وتدمر الموارد المائية وتلوث المياه والتربة.

وشدد على أن "البلدان التي تخضع للعقوبات أو تتعرض لهجمات عسكرية لا ينبغي أن تتحمل التكاليف البيئية بمفردها".

وقال، إن العدوان الذي تشنه الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة ألحق أضرارا بالمنشآت الصناعية ومرافق الطاقة، إلى جانب البنى التحتية المخصصة لحماية البيئة.

وأضاف الرئيس الإيراني أن العدوان على بلاده أدى أيضا إلى تلوث المياه والتربة.

وأكد أن الأضرار البيئية الناجمة عن الهجمات على بلاده لا تقتصر على حدودها، وأن التلوث الناتج عنها يتجاوز الحدود الوطنية.

وأشار إلى أن "الأضرار تصل إلى أبعاد عالمية وتتطلب حلولا دولية".

وتطرق بزشكيان إلى حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، قائلا: "ما يحدث في غزة هو أكبر مثال على ذلك؛ إذ إن ما يجري في غزة يمثل جريمة بيئية حقيقية، ولن تكون تربة غزة صالحة لاستضافة الحياة لسنوات طويلة".

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومنشآت أمريكية في دول عربية، بعضها من أبرز منتجي النفط والغاز.

ووقعت واشنطن وطهران، في 18 يونيو الماضي، مذكرة تفاهم وبدأتا مفاوضات، لكنها انهارت بسبب خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميًا.

وفي 25 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إطلاق "عملية المنبوذ الاقتصادي"، وهي حملة واسعة تهدف إلى عزل إيران بشكل كامل عن النظام المالي العالمي.​​​​​​​