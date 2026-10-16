 شوط أول سلبي بين الزمالك والجيش الرواندي - بوابة الشروق
الجمعة 16 أكتوبر 2026 8:03 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اعتراض نادي الزمالك على التحكيم في القمة الـ133 ؟
النتـائـج تصويت

شوط أول سلبي بين الزمالك والجيش الرواندي

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2026 - 7:47 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2026 - 7:47 م

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الزمالك والجبيش الرواندي المقامة اليوم الجمعة على ملعب الأخير في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد الشوط الأول محاولات قليلة من الزمالك، وأكثر نسبيا من جانب الجيِش، لكن لم تسفر أي منها عن أهداف.

وكانت ابرز محاولات الزمالك في الدقيقة العاشرة عن طريق عُدي الدباغ الذي تابع كرة عرضية من حسام أشرف لكنه تأخر في التسديد ليبعدها الحارس إلى ركنية.

في المقابل اعتمد الفريق الرواندي على سلاح التسديدات ليهدد مرمى مهدي سليمان بأكثر من محاولة من بينها كرتين تصدى لهما حارس الزمالك.

ويتأهل الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب إلى دور الـ16 من البطولة والذي يقام بنظام المجموعات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك