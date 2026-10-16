شوط أول سلبي بين الزمالك والجيش الرواندي

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الزمالك والجبيش الرواندي المقامة اليوم الجمعة على ملعب الأخير في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد الشوط الأول محاولات قليلة من الزمالك، وأكثر نسبيا من جانب الجيِش، لكن لم تسفر أي منها عن أهداف.

وكانت ابرز محاولات الزمالك في الدقيقة العاشرة عن طريق عُدي الدباغ الذي تابع كرة عرضية من حسام أشرف لكنه تأخر في التسديد ليبعدها الحارس إلى ركنية.

في المقابل اعتمد الفريق الرواندي على سلاح التسديدات ليهدد مرمى مهدي سليمان بأكثر من محاولة من بينها كرتين تصدى لهما حارس الزمالك.

ويتأهل الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب إلى دور الـ16 من البطولة والذي يقام بنظام المجموعات.