التحالف: تدمير 6 مسيرات وصواريخ استهدفت السعودية والبحر الأحمر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة وصاروخ باليستي وصاروخين مجنحين من نوع "كروز"، في مناطق بالسعودية وفوق البحر الأحمر.

جاء ذلك في تدوينات للمتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، بشأن عمليات اعتراض وتدمير أهداف جوية.

ويأتي الإعلان وسط تصاعد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف مناطق بالسعودية، بالتزامن مع تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن.

وقال المالكي: "اعترضنا ودمرنا 3 طائرات مسيّرة في المنطقة الجنوبية ومنطقة الرياض بالسعودية".

وفي تدوينة أخرى، أعلن المالكي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه محافظة ينبع غربي المملكة.

كما أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صاروخين مجنحين من نوع "كروز" فوق البحر الأحمر.

ولم يحدد المالكي الجهة التي أطلقت الطائرات المسيّرة والصواريخ أو المواقع التي انطلقت منها، كما لم يورد تفاصيل بشأن توقيت عمليات الاعتراض أو ما إذا كانت قد خلّفت أضرارًا.

وكان التحالف أعلن، الخميس، اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة في مناطق سعودية، بينها مدينة خميس مشيط والمنطقة الجنوبية، إضافة إلى صاروخ مجنح من نوع "كروز" في منطقة المدينة المنورة.

كما أعلن المتحدث باسم التحالف، اللواء تركي المالكي، الخميس، أن هجمات الحوثيين على منشآت سعودية، بينها مطارات، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، فيما أكد التحالف تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت مواقع ومنشآت يستخدمها الحوثيون في اليمن.

وتندرج هذه التطورات ضمن تصعيد عسكري بدأ في يوليو الماضي، ويُعد الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي ساد اليمن عقب هدنة بدأت في أبريل 2022.

ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعمًا للحكومة اليمنية.

ويسيطر الحوثيون على معظم المحافظات الشمالية والغربية، ومنها صنعاء وصعدة وعمران وذمار شمالًا، والحديدة غربًا، وإب جنوب غرب، والمحويت وريمة شمال غرب، فيما يفرضون سيطرة جزئية في حجة والبيضاء ومأرب والجوف والضالع وتعز.

في المقابل، تسيطر القوات الحكومية وحلفاؤها على العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظات المهرة وحضرموت وشبوة وأبين، وغالبية محافظتي لحج والضالع، وأجزاء من تعز ومأرب والجوف وحجة وصعدة.