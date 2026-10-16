وزيرا خارجية سوريا والسعودية يبحثان آخر ‏التطورات الإقليمية

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، آخر التطورات الإقليمية، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
وذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الجمعة، أن الجانبين بحثا في العاصمة السعودية الرياض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الوزير الشيباني تضامن بلاده ووقوفها الكامل مع المملكة إزاء الاستهدافات الأخيرة التي طالت منشآت مدنية، مشددا على أن أمن المملكة العربية السعودية من أمن سوريا والمنطقة.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني وصل أمس الخميس إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يترأس خلالها وفداً رفيع المستوى.