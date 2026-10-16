وزيرا خارجية سوريا والسعودية يبحثان آخر ‏التطورات الإقليمية

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني مع وزير خارجية ‏المملكة ‏العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، آخر ‏التطورات الإقليمية، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.‏

وذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الجمعة، أن ‌‏الجانبين بحثا في العاصمة السعودية الرياض سبل تعزيز العلاقات الثنائية ‏بين ‏البلدين، ودعم الجهود الرامية ‏إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

وأكد الوزير الشيباني تضامن بلاده ووقوفها الكامل مع ‌‏المملكة إزاء الاستهدافات الأخيرة التي طالت منشآت مدنية، مشددا على أن ‌‏أمن المملكة العربية السعودية من أمن سوريا والمنطقة.‏

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني وصل أمس الخميس ‌‏إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يترأس خلالها وفداً رفيع ‌‏المستوى.‏