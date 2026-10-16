نائب رئيس وزراء روسيا: إمدادات الديزل الروسية ستساعد في إعادة التوازن للسوق العالمية

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال مشاركته في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، إن الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا مع الولايات المتحدة بشأن تصدير الديزل الروسي سيساعد في إعادة التوازن إلى سوق الوقود العالمية التي تشهد ارتفاعات قياسية في الأسعار بسبب نقص الإمدادات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن نوفاك القول، إن العجز في سوق الديزل يبلغ حوالي 25% من إجمالي الطلب العالمي، مضيفا أن اتفاق الديزل سيفيد كل مستهلكي الوقود.

وأكد المسئول الروسي أن بلاده تستهدف زيادة صادراتها من الديزل خلال الشهرين المقبلين ووصولها إلى حوالي 3.5 مليون طن شهريا في المستقبل.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي التوصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على قيام روسيا بتوريد أكثر من 300 ألف طن من الديزل إلى السوقين الأمريكية والعالمية فورا، تليها شحنات إضافية تبلغ 500 ألف طن في نوفمبر ومليون طن "بعد ذلك مباشرة"، مشيرا إلى أن روسيا ستورد 3 ملايين طن أخرى "خلال فترة قصيرة" لاحقا.