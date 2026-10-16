بزشكيان: على واشنطن اللجوء إلى الحوار بدلًا من استخدام القوة

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الجمعة، إن على الولايات المتحدة اللجوء إلى الحوار القائم على المنطق بدلًا من استخدام القوة، محذرًا من أن استمرار واشنطن في نهجها الحالي سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بزشكيان برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على هامش قمة القادة ضمن المؤتمر السابع عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، المنعقد في العاصمة الأرمينية يريفان.

وذكر بيان مكتوب صادر عن الرئاسة الإيرانية أن بزشكيان قال خلال اللقاء إن الولايات المتحدة تتسبب في مشكلات لا تقتصر على إيران، بل تمتد آثارها إلى العالم بأسره.

وأضاف: "إذا واصلت الولايات المتحدة السير في هذا الطريق، فستزداد الأوضاع سوءًا بالنسبة إلى العالم كله، وسيكون من الأفضل أن تدخل واشنطن في حوار قائم على المنطق بدلًا من استخدام القوة".

وأكد بزشكيان أن بلاده ستواصل علاقاتها مع العالم بالتنسيق مع جيرانها وبمشاركة شعبها، مشددًا على ضرورة أن تدرك الولايات المتحدة هذه الحقيقة جيدًا.

وتطرق الرئيس الإيراني إلى العلاقات بين طهران ويريفان، مؤكدًا ضرورة تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ومشيرًا إلى أن إيران عازمة على المضي قدمًا في هذا الاتجاه.

من جانبه، أشار باشينيان إلى الروابط الثقافية والتاريخية بين إيران وأرمينيا، مؤكدًا رغبة بلاده في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وسعيها إلى تعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومنشآت أمريكية في دول عربية، بعضها من أبرز منتجي النفط والغاز.

ووقعت واشنطن وطهران، في 18 يونيو الماضي، مذكرة تفاهم وبدأتا مفاوضات، لكنها انهارت بسبب خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميًا.