استشهاد فلسطيني برصاص مسيرة إسرائيلية شمال غربي غزة

استشهد فلسطيني، الجمعة، برصاص مسيرة إسرائيلية شمال غربي مدينة غزة، فيما توفي آخر متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي مساء الخميس، وأصيب 4 آخرون بغارة استهدفت بناية سكنية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء للأناضول باستشهاد الفلسطيني حاتم خليل حسنين (45 عاما)، جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي شمال غربي مدينة غزة.

ونقل مراسل الأناضول عن مصادر محلية أن مسيرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر"، أطلقت النار تجاه فلسطينيين في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد حسنين إثر إصابته بطلق ناري في الرأس.

وفي تطور آخر، أفاد مصدر طبي للأناضول، صباح الجمعة، بوفاة الشاب محمود خالد المدهون (28 عاما)، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعا لمدنيين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، مساء الخميس.

وفجر الجمعة، أصيب 4 فلسطينيين، بينهم سيدة وطفلة، جراء غارة شنتها مروحية إسرائيلية على بناية سكنية في منطقة مفترق بهلول شمالي مدينة غزة، وفق مصادر طبية وشهود عيان للأناضول.

وحتى الخميس، أسفرت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق عن استشهاد 1505 فلسطينيين وإصابة 5 آلاف و332 آخرين، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.

ومنذ أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل بدعم أمريكي أكثر من 74 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 175 ألفا، ودمرت نحو 90% من البنية التحتية في قطاع غزة.