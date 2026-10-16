مخاوف من فيضانات جديدة في إسطنبول مع اقتراب موجة من الأمطار الغزيرة

حذّر خبير في المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية، يوم الجمعة، من هطول مزيد من الأمطار الغزيرة على إسطنبول، التي لا يزال سكانها البالغ عددهم 16 مليون نسمة يعانون تداعيات فيضانات استمرت يومين وأودت بحياة 3 أشخاص على الأقل.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن الخبير عبد الله ماجيت قوله، إن أمطاراً غزيرة يُتوقع أن تهطل مجدداً يوم السبت، ولا سيما في الأجزاء الشمالية والشرقية من المدينة.

وقال إن التربة مشبعة بالفعل بالمياه، ما يرفع مخاطر ارتفاع منسوب المياه وحدوث الفيضانات حتى مع هطول كميات أقل من الأمطار.

ونصح ماجيت السكان بعدم استخدام السيارات يوم السبت إلا للضرورة القصوى.

ومن المتوقع أن تبدأ حدة الأمطار الغزيرة المرتقبة في التراجع اعتباراً من صباح الأحد.

وشهدت إسطنبول منذ يوم الأربعاء فيضانات وانهيارات أرضية عدة، إلى جانب ارتفاع منسوب المياه، جراء السيول المفاجئة.

وغمرت المياه الطوابق السفلية للمباني، فيما حاصرت المياه أشخاصا داخل سياراتهم في الشوارع .

وفقاً لمركز تنسيق مواجهة الكوارث في إسطنبول "ايه كيه أو إم"، تجاوزمنسوب مياه الأمطار المسجل في منطقة بيكوز، الواقعة شمالي الجانب الآسيوي من إسطنبول، 277 مليمتراً، وهو أعلى منسوب يتم تسجيله منذ عام 1942.

وقال وزير الداخلية مصطفى تشيفتشي، يوم الجمعة، إن 46 ألفاً من أفراد فرق إدارة الكوارث وخفر السواحل وقوات الدرك والفرق البلدية والمتطوعين انتشروا في إسطنبول للتعامل مع الوضع والبحث عن 4 مفقودين.