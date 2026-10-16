حسين الهنداوي: القول إن القرار العراقي بيد إيران مبالغ فيه جدا

قال الدكتور حسين الهنداوي، الكاتب والمفكر والدبلوماسي العراقي والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه خلال عمله مستشارًا للإعلام والثقافة لدى الرئيس العراقي الأسبق فؤاد معصوم، بين عامي 2015 و2018، لم يكن الحضور الإيراني ظاهرًا بصورة مباشرة في المشهد العراقي.

وأضاف الهنداوي، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج «الجلسة سرية» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن النفوذ الإيراني كان حاضرًا من خلال العلاقات الخاصة والقوى السياسية المقربة من طهران.

وأشار إلى أن القول إن القرار العراقي أصبح بالكامل في يد إيران يمثل مبالغة كبيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على وجود نفوذ إيراني واضح في القرار السياسي العراقي، من خلال بعض القوى السياسية الموجودة في البلاد.

وأوضح الهنداوي أن التأثير الإيراني في العراق لم يكن بالضرورة ظاهرًا في الشارع، مشيرًا إلى أن طهران كانت تمارس نفوذها عبر علاقاتها السياسية وشبكة من القوى المقربة منها.

وأكد أن المشهد السياسي العراقي يتسم بوجود صراعات وتحالفات متعددة تتشكل وفقًا للمصالح المشتركة، لافتًا إلى أن إيران ليست الطرف الوحيد الذي يمتلك نفوذًا في العراق، إذ توجد قوى أخرى تسعى إلى تعزيز حضورها والتأثير في القرار السياسي.