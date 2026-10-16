فاديفول يحذر من زعزعة مكانة ألمانيا في أوروبا بعد صعود حزب البديل اليميني

حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الجمعة، من أن المزيد من صعود نجم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف سيزعزع وضع ألمانيا ويضر بمكانتها في أوروبا، قائلًا إن موقف الحزب من روسيا يخاطر بعزل البلاد على المستوى الدولي.

وقال فاديفول، عضو حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ، لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج في تصريحات نُشرت اليوم الجمعة، تعليقا على الأداء القوي لحزب البديل في انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت الأخيرة، والتي حقق فيها فوزا صريحا: "إذا حدث شيء كهذا في جميع أنحاء ألمانيا، فسنكون في وضع أضعف".

وقال فاديفول، إن حزب البديل من أجل ألمانيا معزول في أوروبا حتى بين الأحزاب الشعبوية اليمينية، مضيفًا أن لا أحد يريد العمل معه بعد هزيمة رئيس الوزراء اليميني السابق في المجر فيكتور أوربان.

كما رفض فاديفول اقتراحًا أقرّه برلمان ولاية ساكسونيا-أنهالت بدعم من حزبي البديل وسارا فاجنكنشت الشعبوي، دعا إلى إنهاء العقوبات ضد روسيا ووقف تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأضاف فاديفول، أن الاقتراح كان خاطئا ويتعارض مع المصالح الألمانية.