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استشهد 4 فلسطينيين بينهم سيدة، الجمعة، وأصيب آخرون في هجمات إسرائيلية شملت قصفًا جويًا وإطلاق نار شمالي قطاع غزة ووسطه وجنوبه، فيما توفي خامس متأثرًا بجروح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي مساء الخميس.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025.

وفي أحدث الهجمات، أفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء للأناضول باستشهاد شاب جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفته قرب مفترق طموس في حي النصر غربي مدينة غزة.

كما أفاد المصدر باستشهاد فلسطيني آخر جراء غارة أخرى نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت سطح منزل في حي الفالوجا غربي مخيم جباليا شمالي القطاع.

وسبق ذلك استشهاد فلسطيني جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي شمال غربي مدينة غزة، وفق المصدر الطبي.

ونقل مراسل الأناضول عن مصادر محلية أن مسيرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" أطلقت النار تجاه فلسطينيين في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد آخر إثر إصابته بطلق ناري في الرأس.

وفي جنوب القطاع، أفاد مصدر طبي للأناضول بوصول جثمان سيدة فلسطينية ومصابين اثنين إلى مستشفى ناصر، جراء إطلاق آليات عسكرية إسرائيلية النار تجاه خيام النازحين في منطقة بئر 19 بمواصي مدينة خان يونس.

وأوضح المصدر أن السيدة استشهدت إثر إصابتها برصاصة إسرائيلية أثناء وجودها أمام خيمتها.

وفي تطور آخر، أفاد مصدر طبي للأناضول، صباح الجمعة، باستشهاد شاب آخر متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية واستهدف تجمعًا لمدنيين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة مساء الخميس.

وفجر الجمعة، أصيب 4 فلسطينيين، بينهم سيدة وطفلة، جراء غارة شنتها مروحية إسرائيلية على بناية سكنية في منطقة مفترق بهلول شمالي مدينة غزة، وفق مصادر طبية وشهود عيان للأناضول.

وفي وسط القطاع، أفاد مصدر طبي بإصابة طفل (13 عامًا) بجروح متوسطة جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي شرقي مخيم المغازي.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ونسف لمنازل ومنشآت مدنية داخل مناطق انتشاره في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفق مصادر محلية.

وحتى الخميس، أسفرت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق عن استشهاد 1505 فلسطينيين وإصابة 5 آلاف و332 آخرين، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.

ومنذ أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل، بدعم أمريكي، أكثر من 74 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 175 ألفًا، ودمرت نحو 90% من البنية التحتية في قطاع غزة.